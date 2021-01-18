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12:36 18.01.2021

Таиланд введет туристический сбор в $10

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Таиланд введет туристический сбор в $10

Власти Таиланда в ближайшем будущем намерены ввести туристический налог в размере 10 долларов США, сообщает портал Travel Off Path.

"Введение сбора с туристов в Таиланде обсуждается с 2016 года, однако эта мера все время откладывалась. Сейчас из-за пандемии экономика страны, которая в значительной степени зависит от туристов, ослабла. Поэтому власти готовы в ближайшем будущем ввести туристический сбор в размере 300 бат - это $10", - пишет портал.

В 2021 году Таиланд готов принять около 10 млн иностранных гостей. Годом ранее туда прибыло 6,7 млн зарубежных путешественников - это значительно меньше, чем в 2019 году (40 млн).

"Небольшой налог не отпугнет туристов от поездок в Таиланд, в то время как текущее состояние инфраструктуры отпугнуть может. Доходы от сбора будут направлены на восстановление и поддержание туристических объектов, а также на предоставление медицинской помощи путешественникам", - сообщает портал.

На данный момент границы Таиланда открыты для иностранных туристов, но действует ряд жестких правил. В частности, путешественники обязаны провести 14-дневный карантин в одном из одобренных государством отелей и предоставить отрицательный тест ПЦР для въезда. Всего туристам нужно сдать три теста ПЦР до того момента, как они смогут свободно путешествовать по Таиланду.

Теги: #туризм #таиланд #сбор
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