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12:07 18.01.2021

СБУ объявила в розыск главаря группировки боевиков т.н. "ЛНР", причастного к организации захвата здания Управления СБУ в Луганске в 2014 году

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СБУ объявила в розыск главаря группировки боевиков т.н. "ЛНР", причастного к организации захвата здания Управления СБУ в Луганске в 2014 году

Служба безопасности Украины объявила в розыск главаря группировки боевиков террористической организации "ЛНР", который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области, сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведка и следователи украинской спецслужбы установили, что фигурант в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. По данным следствия, злоумышленник организовывал "охрану" захваченного здания Управления СБУ в Луганской области и инструктировал боевиков по осуществлению вооруженного сопротивления участникам антитеррористической операции", - указывается в сообщении.

Также было установлено, что злоумышленник создал и возглавил группировку, так называемый "15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР", которая в период с 2014 по 2015 годы принимала участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

На данный момент злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В рамках специального досудебного расследования продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности главаря боевиков и привлечению его к ответственности.

Теги: #розыск #боевики #сбу
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