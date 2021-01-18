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11:30 18.01.2021

Действующий председатель ОБСЕ Линде посетит Украину 19-20 января

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Действующий председатель ОБСЕ Линде посетит Украину 19-20 января

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде будет находиться в Украине с рабочим визитом 19-20 января, в частности, вместе с министром иностранных дел Украины посетит зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году. В рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - говорится в сообщении МИД Украины, обнародованном в понедельник.

Как отмечается, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Украины обсудят ряд тем, среди которых ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.

"Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях", - указали в МИД.

Действующий председатель ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины.

19 января в 12.30 Дмитрий Кулеба и Анн Линде проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщалось, Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.

Теги: #обсе #визит
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