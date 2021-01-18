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11:07 18.01.2021

В Здолбунове горят склады, пожар локализован, жертв нет - ГСЧС

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В Здолбунове горят склады, пожар локализован, жертв нет - ГСЧС

Пожар, возникший утром в понедельник в неиспользуемых складских помещениях в г.Здолбунов (Ривненская обл.), в настоящее время уже локализован, сообщается в Телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 5:00 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в городе Здолбунов по улице Шевченко. Загорелось складское здание, которое сейчас не эксплуатируется, размером 150х30м, где хранятся остатки опилок и кукурузы объемом примерно 1000 куб. м… В настоящее время пожар локализован. Открытого огня нет", - говорится в сообщении.

На месте возгорания работает 22 пожарных из Здолбунова и Ровно. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Теги: #гсчс #ривненская_область #пожар
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