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10:54 18.01.2021

В Киеве за сутки выявлен 301 новый случай COVID-19, скончались 5 человек – Кличко

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В Киеве за сутки выявлен 301 новый случай COVID-19, скончались 5 человек – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 301 новый случай заражения коронавируской инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве обнаружили за минувшие сутки 301 больного коронавирусом. Пять человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2 195 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 122 997", - написал Кличко на телеграм-канале в понедельник.

Среди заболевших 173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 121 мужчина в возрасте от 19 до 95 лет, 3 девочки от 11 до 17 лет и 4 мальчика от 15 дней до 16 лет.

В том числе среди заболевших восемь медиков.

В больницы госпитализированы 25 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 211 человек. Всего коронавирус преодолели 48 073 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлены в Дарницком районе – 123, в Соломенском – 54, и в Днепровском районе – 40 случаев.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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