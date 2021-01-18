Ведется работа над "дорожной картой" урегулирования споров в отношениях Украины и Венгрии – замруководителя ОП

Украина и Венгрия работают над совместным документом, который будет способствовать урегулированию спорных вопросов в двусторонних отношениях, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Развитие событий в 2020 году мы видели, но мы об этом сейчас не говорим, потому что мы уже в 2021 году. Он начинается с визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину. 27 января на приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч. К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов. Мы неоднократно заявляли, что желательным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения между Украиной и Венгрией, которые урегулировали этот комплекс вопросов", - сказал Жовква в интервью "ТСН", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что речь идет о так называемом джентльменском соглашении — соглашении о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений.

"Над таким документом работа ведется, по поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерский стороне, получена их реакция и сейчас процесс продолжается. Поэтому вот вам план, о котором вы говорите. В этом документе будет заложена так называемая, как это модно сейчас говорить, дорожная карта", - пояснил Жовква.

Замруководителя Офиса президента добавил, что на уровне министров 27 января соглашение точно не будет подписано, а когда оно будет готово - возможно, будет подписано на уровне глав государств, в данном случае - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского.

"Во время визита Виктора Орбана в Киев. Мы всегда рады принимать его в Киеве, всегда готовы с ним говорить. Ничего лучшего в дипломатии, чем диалог, не придумано. Но этот диалог, такой разговор, такая встреча, такой визит должны быть должным образом подготовлены. Поэтому министр иностранных дел и, кстати, и другие министерства, работают над подготовкой такого визита", - рассказал Жовква.

По его словам, даты визита Орбана в Киев еще нет, и она появится тогда, когда к этому будут готовы обе стороны.

Кроме того, Жовква указал, что Киев ожидает, что данным соглашением будет предусмотрено снятие блокировки со стороны Венгрии на проведение Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.