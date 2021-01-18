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10:34 18.01.2021

Поиски 5 моряков с затонувшего у берегов Турции судна "Arvin" продолжаются – МИД Украины

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Поиски 5 моряков с затонувшего у берегов Турции судна "Arvin" продолжаются – МИД Украины

У берегов Турции продолжаются поиски пяти моряков с затонувшего судна "Arvin". Ранее спасенные граждане Украины вскоре будут выписаны из больницы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Поиски пяти моряков с судна "Arvin" продолжаются. К месту операции отбыли вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции. Спасенные украинцы чувствуют себя хорошо, сегодня могут быть выписаны из больницы. Посольство Украины в Турции предоставляет содействие для их возвращения в Украину", - написал Николенко в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, около 13.00 воскресенья по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул теплоход "Arvin". На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ. Позже российскому "Интерфаксу" сообщили в Росморречфлоте, что судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD".

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).

К вечеру воскресенья стало известно о пятерых спасенных украинцах. Все они были госпитализированы, их состояние оценено как удовлетворительное. Посольство Украины в Турции уточнило имена спасенных членов экипажа с затонувшего судна "Arvin": это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Посол Украины в Турции Андрей Сыбига написал в своем микроблоге в Twitter, что турецкие органы предоставляют спасенным морякам необходимую медицинскую помощь.

 

Теги: #турция #arvin #крушение #мид
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