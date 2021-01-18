На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 100 тыс. человек - Минобразования

Более 100 тыс. пользователей уже зарегистрировались на онлайн-платформе для дистанционного и смешанного обучения учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн", заявляют в Министерстве образования и науки.

"С начала нового года на платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрировались 103 724 человека, из них 76 015 учащихся, 23 006 учителей, остальные - слушатели. Больше всего пользователей и взаимодействий наблюдалось 11 января", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, за время существования платформы пользователи взаимодействовали с ней 12 млн раз.

Как сообщалось, 11 декабря 2020 года Минобразования представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн". Платформа включает 18 предметов, предусматривает видеоуроки, тесты, материалы для самоподготовки.