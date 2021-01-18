Украина профинансирует строительство моста в Молдову – Жовква

Украина профинансирует строительство моста через реку Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь-Косэуць, и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. И не просто соединит, а позволит почти за 5:00 доехать автомобилем от Киева до Кишинева через новый мост. Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины", - сказал Жовква в интервью "ТСН", опубликованном в понедельник.

По его словам, Укравтодор уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования.

"Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Там большая часть уже построена, восстановлена или реконструирована… Молдова, со своей стороны, будет достраивать собственную часть этой магистрали. И, опять же, у них часть этой дороги уже построена. Поэтому это абсолютно реалистичный проект с реалистичным финансированием. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили", - рассказал Жовква.