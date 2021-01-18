События

09:58 18.01.2021

Украина профинансирует строительство моста в Молдову – Жовква

1 мин читать
Украина профинансирует строительство моста в Молдову – Жовква

Украина профинансирует строительство моста через реку Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь-Косэуць, и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. И не просто соединит, а позволит почти за 5:00 доехать автомобилем от Киева до Кишинева через новый мост. Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины", - сказал Жовква в интервью "ТСН", опубликованном в понедельник.

По его словам, Укравтодор уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования.

"Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Там большая часть уже построена, восстановлена или реконструирована… Молдова, со своей стороны, будет достраивать собственную часть этой магистрали. И, опять же, у них часть этой дороги уже построена. Поэтому это абсолютно реалистичный проект с реалистичным финансированием. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили", - рассказал Жовква.

 

Теги: #молдова #жовква #украина #мост
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 18.01.2021
В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

08:02 18.01.2021
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

07:37 18.01.2021
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

05:45 18.01.2021
На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

01:09 18.01.2021
Посол Украины в Турции посетил спасенных украинских моряков с судна Arvin в больнице турецкого города Бартын

Посол Украины в Турции посетил спасенных украинских моряков с судна Arvin в больнице турецкого города Бартын

00:34 18.01.2021
В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

00:15 18.01.2021
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали – ГСЧС

22:45 17.01.2021
В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

22:31 17.01.2021
Избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений – полиция

Избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений – полиция

22:10 17.01.2021
Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакцинация от COVID-19 на коммерческой основе будут проходить параллельно с государственной - Шмыгаль

Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один иностранец, ищут 5 моряков – МИД

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 100 тыс. человек - Минобразования

Вакцинация от COVID-19 на коммерческой основе будут проходить параллельно с государственной - Шмыгаль

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируют принять решения по деоккупации полуострова - Жовква

Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021г

Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

Южная Корея сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю

Число заражений COVID-19 в мире превысило 95 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

В США активизировались попытки использовать близость к Трампу, чтобы заработать на президентских помилованиях

Президент Южной Кореи надеется на возобновление переговоров между КНДР и США, а также межкорейский диалог

Китайским властям удается постепенно снижать уровень распространения коронавируса в стране - данные Госкомздрава КНР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА