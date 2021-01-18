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09:52 18.01.2021

Вакцинация от COVID-19 на коммерческой основе будут проходить параллельно с государственной - Шмыгаль

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Вакцинация от COVID-19 на коммерческой основе будут проходить параллельно с государственной - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.

"Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.

"Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что на сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины.

Глава правительства подчеркнул, что все они однозначно будут лицензированы в Украине, будут одобрены ВОЗ и в других странах, то есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, когда у украинцев будет возможность сделать прививку от COVID-19 на коммерческой основе.

Что касается результатов проверок по возможной подпольной вакцинации от COVID-19, премьер заявил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия.

"Отдельно мной было дано поручение Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел, на основе которого происходят соответствующие действия. Подписаны все необходимые документы о проведении проверки указанного в информационных материалах предприятия. Но, поскольку речь идет об уголовном производстве, заблаговременно обнародовать какие-то данные не буду", - добавил он.

Как сообщалось, 16 января заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук после совещания фракции с министром здравоохранения Максимом Степановым сообщила, что первый этап вакцинации украинцев от коронавирусной болезни COVID-19 может начаться, ориентировочно, в середине февраля 2021 года.

Теги: #шмыгаль #вакцинация #коронавирус
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