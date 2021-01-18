На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируют принять решения по деоккупации полуострова - Жовква

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита – 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – сказал Жовква. в интервью ТСН.ua, сообщила пресс-служба главы государства.

Он отметил, что на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Жовква подчеркнул, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.

"Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня", – сказал заместитель руководителя Офиса главы государства.