Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021г

Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021 году, несмотря на кампанию по вакцинации населения от коронавируса COVID-19, заявил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи.

"Я думаю, что на протяжении большей части этого года у нас сохранятся существенные пограничные ограничения", - заявил Мерфи в эфире австралийского телеканала ABC.

Он отметил, что на данный момент власти не могут быть уверены в том, что вакцинация предотвратит передачу вируса.

"Вероятно, что карантин продлится еще какое-то время", - добавил Мерфи.