Южная Корея сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прогнозирует, что страна сможет добиться формирования коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю.

"Южная Корея определенно не будет отставать (в достижении коллективного иммунитета), а, вероятно, сможет достичь его гораздо быстрее по сравнению с другими странами ", - сказал Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции.

Он отметил, что с февраля по сентябрь планируется завершить первую фазу вакцинации.

"Я думаю, что к тому времени мы сможем достичь общего уровня коллективного иммунитета", - сказал Мун Чжэ Ин.

"Когда начнется вторая фаза вакцинации и в четвертом квартале завершится вакцинирование всех, кто выпал из первой фазы, самое позднее в ноябре, будет достигнут полный коллективный иммунитет", - заявил глава республики.

Ранее в понедельник премьер-министр Чон Се Гюн на заседании правительства сообщил, что первый отечественный препарат для лечения коронавируса COVID-19 от компании Celltrion Inc. будет использоваться с начала февраля.

"Мы ожидаем, что препарат будет использоваться с начала следующего месяца в антивирусной терапии на местах, если процесс проверки пройдет гладко", - отметил премьер-министр.

На прошлой неделе компания Celltrion объявила, что провела исследование на 327 пациентах с COVID-19 для оценки эффективности и безопасности препарата CT-P59, также известного как Regdanvimab. Согласно ему, лекарство позволило снизить частоту развития тяжелых случаев заболевания, требующих госпитализации, на 54%.

Пик заражения COVID-19 в Южной Корее был зарегистрирован 25 декабря, тогда число новых случаев достигло 1240 за сутки.

С тех пор наблюдаются признаки замедления распространения заболевания.

Так, по данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, за минувшие сутки зарегистрировано всего 389 случаев COVID-19, общее число зараженных за время пандемии достигло 72 тыс. 729 человек.