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08:02 18.01.2021

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

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В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17 января в 20:30 в Приморском районе. Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. В 22:05 пожар локализован и в 23:51 ликвидирован на площади 1 тыс. 200 м кв. В результате пожара погибли 2 человека и пострадали 2 человека, они были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

В ГСЧС отметили, что к тушению привлекалось 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.

Теги: #жертвы #украина #одесса #пожар
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Интерфакс-Украина
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