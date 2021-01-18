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07:50 18.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 95 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 95 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 95 млн 37 тыс. 551 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 30 тыс. 668, выздоровели более 67 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 23 млн 932 тыс. 551 инфицированный COVID-19, зафиксирован 397 тыс. 561 летальный исход, излечились более 14 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 571 тыс. 773, число скончавшихся - до 152 тыс. 419, поправились более 10,2 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 488 тыс. 99 заболевших, из них умерли 209 тыс. 847 человек, вылечились более 7,5 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 261,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 226 человек, Индии - 110, Бразилии - 984.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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