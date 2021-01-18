В США активизировались попытки использовать близость к Трампу, чтобы заработать на президентских помилованиях

Приближается день ухода президента Дональда Трампа с поста главы государства, и его соратники пытаются использовать оставшееся время, чтобы заработать на лоббировании президентских помилований, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на документы и информацию от своих источников.

"По мере того, как президент Трамп готовится покинуть свой пост в ближайшие дни, прибыльный рынок помилований приближается к своему пику, и некоторые из его союзников собирают гонорары с богатых преступников или их сообщников, чтобы подтолкнуть Белый дом к помилованию", - пишет издание.

Оно отмечает, что эти попытки активизировались, когда стало ясно, что у Трампа "нет возможности оспорить свое поражение на выборах".

В качестве примера газета сообщает, что бывший федеральный прокурор Бретт Толман, который консультировал Белый дом, "монетизировал свою работу по помилованию, собрав десятки тысяч долларов, а возможно, и больше, в последние недели".

Бывший личный адвокат Трампа Джон Дауд "продавал себя осужденным преступникам как человека, который мог бы добиться помилования из-за своих близких отношений с президентом", отмечает издание.

Среди других стремящихся заработать на личных отношениях с президентом The New York Times упоминает одних из "самых близких к Трампу и его администрации" лоббиста Мэтта Шлаппа, бывшего советника штаба Трампа Карен Джорно.

Газета отмечает, что Трамп "намекнул помощникам, что хочет пойти на экстраординарный и беспрецедентный шаг - помиловать самого себя". Он также обсуждал вопрос о досрочном помиловании своих детей, своего зятя и советника Джареда Кушнера, своего личного адвоката Руди Джулиани.

Представитель Белого дома отказался от комментариев, сообщает издание.