События

07:24 18.01.2021

В США активизировались попытки использовать близость к Трампу, чтобы заработать на президентских помилованиях

2 мин читать
В США активизировались попытки использовать близость к Трампу, чтобы заработать на президентских помилованиях

Приближается день ухода президента Дональда Трампа с поста главы государства, и его соратники пытаются использовать оставшееся время, чтобы заработать на лоббировании президентских помилований, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на документы и информацию от своих источников.

"По мере того, как президент Трамп готовится покинуть свой пост в ближайшие дни, прибыльный рынок помилований приближается к своему пику, и некоторые из его союзников собирают гонорары с богатых преступников или их сообщников, чтобы подтолкнуть Белый дом к помилованию", - пишет издание.

Оно отмечает, что эти попытки активизировались, когда стало ясно, что у Трампа "нет возможности оспорить свое поражение на выборах".

В качестве примера газета сообщает, что бывший федеральный прокурор Бретт Толман, который консультировал Белый дом, "монетизировал свою работу по помилованию, собрав десятки тысяч долларов, а возможно, и больше, в последние недели".

Бывший личный адвокат Трампа Джон Дауд "продавал себя осужденным преступникам как человека, который мог бы добиться помилования из-за своих близких отношений с президентом", отмечает издание.

Среди других стремящихся заработать на личных отношениях с президентом The New York Times упоминает одних из "самых близких к Трампу и его администрации" лоббиста Мэтта Шлаппа, бывшего советника штаба Трампа Карен Джорно.

Газета отмечает, что Трамп "намекнул помощникам, что хочет пойти на экстраординарный и беспрецедентный шаг - помиловать самого себя". Он также обсуждал вопрос о досрочном помиловании своих детей, своего зятя и советника Джареда Кушнера, своего личного адвоката Руди Джулиани.

Представитель Белого дома отказался от комментариев, сообщает издание.

Теги: #сша #трамп #помилование #компания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:56 18.01.2021
Президент Южной Кореи надеется на возобновление переговоров между КНДР и США, а также межкорейский диалог

Президент Южной Кореи надеется на возобновление переговоров между КНДР и США, а также межкорейский диалог

03:32 18.01.2021
Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США ожидает до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19, к середине февраля

Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США ожидает до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19, к середине февраля

02:33 18.01.2021
Конгрессмен-демократ призывает отстранить Трампа от получения ежедневных брифингов по разведке

Конгрессмен-демократ призывает отстранить Трампа от получения ежедневных брифингов по разведке

16:51 16.01.2021
Минторговли США добавило китайского инвестора "Мотор Сичи" Skyrizon в ограничительный перечень MEU

Минторговли США добавило китайского инвестора "Мотор Сичи" Skyrizon в ограничительный перечень MEU

00:38 16.01.2021
К марту в США может доминировать "британский", более заразный штамм COVID-19

К марту в США может доминировать "британский", более заразный штамм COVID-19

23:31 15.01.2021
Татаров заявил, что оплатил обучение в США для себя

Татаров заявил, что оплатил обучение в США для себя

22:42 15.01.2021
США передали ВС Украины очередную партию военной помощи

США передали ВС Украины очередную партию военной помощи

16:39 15.01.2021
США поддерживают расследование по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму – посольство

США поддерживают расследование по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму – посольство

09:21 15.01.2021
Сотни документов, связанных с расследованием дела Russiagate, будут обнародованы в пятницу - СМИ

Сотни документов, связанных с расследованием дела Russiagate, будут обнародованы в пятницу - СМИ

07:30 15.01.2021
США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один иностранец, ищут 5 моряков – МИД

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются – МИД

НА ЗАТОНУВШЕМ У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ СУДНЕ ARVIN БЫЛО 10 УКРАИНЦЕВ И 2 ИНОСТРАНЦА, 6 ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ, 2 ПОГИБЛИ, ПОИСКИ 4 ПРОДОЛЖАЮТСЯ – МИД УКРАИНЫ

У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 95 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

Китайским властям удается постепенно снижать уровень распространения коронавируса в стране - данные Госкомздрава КНР

Посол Украины в Турции посетил спасенных украинских моряков с судна Arvin в больнице турецкого города Бартын

В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали – ГСЧС

Власти Бразилии разрешили применять против COVID-19 британскую вакцину от AstraZeneca и китайскую CoronaVac

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА