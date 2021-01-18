Президент Южной Кореи надеется на возобновление переговоров между КНДР и США, а также межкорейский диалог

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется, что зашедшие в тупик переговоры по денуклеаризации КНДР могут быть возобновлены.

"Сингапурская декларация, достигнутая при администрации Трампа, была очень важной декларацией с точки зрения денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове", - заявил Мун Чжэ Ин на пресс-конференции.

"Я верю, что мы могли бы ускорить диалог между Северной Кореей и США, а также межкорейские переговоры, если бы мы обсудили пути достижения более конкретных шагов, начав снова с сингапурской декларации", - отметил он.

По мнению президента, приход к власти избранного президента США Джо Байдена станет "поворотным моментом" для возобновления диалога между КНДР и США, а также диалога двух Корей.

Мун Чжэ Ин также заявил о важности отношений Сеула с Пекином.

"Отношения между Южной Кореей и Китаем очень важны. (Китай) является крупнейшим торговым партнером нашей страны", - заявил южнокорейский лидер.

По его словам, Сеул и Пекин должны сотрудничать, чтобы "продвигать вперед мир на Корейском полуострове ".

Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре.

В ходе первой встречи американского и северокорейского лидеров было подписано совместное заявление. В нем стороны согласились на установление "новых отношений", а также принятие мер, направленных на установление мира на Корейском полуострове и его полную денуклеаризацию.

Вместе с тем, по ряду причин договоренности не были реализованы, в срыве стороны обвинили друг друга.

КНДР не проводила ядерные испытания с тех пор. Однако в начале этого года Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.