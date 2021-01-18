На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 161 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 192 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 17 января, за сутки зарегистрировано 161 новый случай инфицирования Covid-19, 192 человека выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 43 004 человека 34 023 выздоровели, 834 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 282 образца.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/