События

05:45 18.01.2021

На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 161 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 192 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 17 января, за сутки зарегистрировано 161 новый случай инфицирования Covid-19, 192 человека выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 43 004 человека 34 023 выздоровели, 834 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 282 образца.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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Интерфакс-Украина
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