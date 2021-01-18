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04:42 18.01.2021

Китайским властям удается постепенно снижать уровень распространения коронавируса в стране - данные Госкомздрава КНР

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Китайским властям удается постепенно снижать уровень распространения коронавируса в стране - данные Госкомздрава КНР

В Китае за минувшие сутки выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 93 случая зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу.

Данные ведомства свидетельствуют, что после резкого всплеска числа заражений внутри страны властям, благодаря принимаемым жестким мерам, удается постепенно снижать темпы распространения инфекции.

Так, за субботу было обнаружено также 109 новых заразившихся, но внутри страны - 96, за пятницу - 130 всего, из них 115 - внутри страны.

В то же время, достаточно острой, несмотря на некоторое сокращение числа больных, остается ситуация в провинции Хэбэй на востоке Китая, на территории которой находится Пекин. За минувшие стуки в Хэбэй выявлены 54 новых случая заражения, из них 52 - в административной центре провинции городе Шицзячжуане.

За минувшее воскресенье 30 "внутренних" заражений зафиксировано в северо-восточной провинции Цзилинь, семь - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, два - в Пекине.

Всего в Китае с начала пандемии по состоянию на 00:00 часов  понедельника зафиксировано 88 тыс. 336 случаев заражения коронавирусом, скончались 4 тыс. 635 человек, выздоровели более 82,4 тыс.

Теги: #коронавирус #ситуація #китай
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