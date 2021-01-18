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03:32 18.01.2021

Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США ожидает до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19, к середине февраля

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Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США ожидает до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19, к середине февраля

К середине февраля в США число смертей от COVID-19 достигнет 500 тысяч, заявила Рошель Валенски, назначенная директором Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) избранного президента Джо Байдена.

"К середине февраля мы ожидаем полмиллиона смертей в этой стране", - цитируют Валенски американские СМИ.

По ее словам, она согласна с уходящим с поста директора CDC Робертом Редфилдом в том, что ситуация с COVID-19 будет ухудшаться.

Она отметила, что в США суточное число смертей достигло почти 4 тыс., а общее число смертей за время пандемии - почти 400 тыс.

Валенски добавила, что США еще не видели "последствий того, что произошло из-за праздничных поездок", которые, по ее мнению, приведут к "высокому уровню госпитализаций и смертей".

"Думаю, у нас впереди еще несколько мрачных недель", - добавила она.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 23 млн.911 тыс.313 случаев заражения COVID-19, скончались 397 тыс.401 человек.

Теги: #сша #прогноз #коронавирус
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