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01:09 18.01.2021

Посол Украины в Турции посетил спасенных украинских моряков с судна Arvin в больнице турецкого города Бартын

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Посол Украины в Турции посетил спасенных украинских моряков с судна Arvin в больнице турецкого города Бартын

Посол Украины в Турецкой республике Андрей Сыбига посетил спасенных украинских моряков с судна Arvin в больнице турецкого города Бартын, сообщает пресс-служба посольства Украины в Турецкой республике.

"Совместно с консулом посетили спасенных украинских моряков с судна "Arvin" в больнице города Бартын, провели совещание с руководством региона, обсудили ход проведения продолжающихся поисково-спасательных операций и поблагодарили турецкую сторону за всестороннее содействие", - говорится в сообщении посольства в своем микроблоге в Twitter в ночь на понедельник.

Как сообщалось ранее, с судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасено 5 украинцев и 1 иностранца. Они госпитализорованы в больницу турецкого города Бартын. Поиск еще 5 моряков продолжается.

Около 13.00 воскресенья по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул теплоход "Arvin". На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ. Позже российскому "Интерфаксу" сообщили в Росморречфлоте, что судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD".

По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).

Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

 

Теги: #arvin #украина #мид
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