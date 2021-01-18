В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

В Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата, Владимира Борисенко на выборах мэра Борисполя, сообщает пресс-служба партии.

"Поздравляю с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе…Когда "слуги" объединяются с ОПЗЖ, борясь против представителя "ЕС", результат ожидаемый. Владимир Борисенко опередил властного кандидатам на более полутора тысяч голосов", - цитирует пресс-служба партии лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "ЕС" отметили, что по предварительным данным Владимир Борисенко получил 28% голосов и опережает ближайших конкурентов на 8% (более полутора тысяч голосов).