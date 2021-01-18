События

00:15 18.01.2021

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали – ГСЧС

1 мин читать
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар в трехэтажном доме по улице Посмитного ликвидирован в 23:51.К сожалению погиб один человек и двое пострадали", - говорится в сообщении, на официальной странице Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в ночь на понедельник.

К тушению привлекалось 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.

Источник: https://www.facebook.com/DSNSODE/

Теги: #пострадавшие #украина #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:34 18.01.2021
В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

22:45 17.01.2021
В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

22:31 17.01.2021
Избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений – полиция

Избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений – полиция

22:10 17.01.2021
Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

21:42 17.01.2021
В Одессе спасатели ликвидируют пожар в трехэтажном многоквартирном доме – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидируют пожар в трехэтажном многоквартирном доме – ГСЧС

21:29 17.01.2021
Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% - "ЧЕСТНО"

Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% - "ЧЕСТНО"

20:18 17.01.2021
В день выборов в полицию Киевщины поступило 69 сообщений о нарушениях, составлено 24 админпротокола

В день выборов в полицию Киевщины поступило 69 сообщений о нарушениях, составлено 24 админпротокола

13:37 16.01.2021
Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

09:50 16.01.2021
Сообщение о минировании 185 детсадов в Одессе оказалось ложным

Сообщение о минировании 185 детсадов в Одессе оказалось ложным

08:48 16.01.2021
В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один иностранец, ищут 5 моряков – МИД

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются – МИД

НА ЗАТОНУВШЕМ У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ СУДНЕ ARVIN БЫЛО 10 УКРАИНЦЕВ И 2 ИНОСТРАНЦА, 6 ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ, 2 ПОГИБЛИ, ПОИСКИ 4 ПРОДОЛЖАЮТСЯ – МИД УКРАИНЫ

У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

В день выборов в полицию Киевщины поступило 24 сообщения о нарушениях, составлено 8 админпротоколов

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Бразилии разрешили применять против COVID-19 британскую вакцину от AstraZeneca и китайскую CoronaVac

Дебаты о паспортах вакцинации полезны, но вводить их слишком рано нельзя - глава Евросовета

Беларусь упала за год в рейтинге безопасных стран с 16 на 114 место

Российские наемники обстреляли украинские позиции у Широкино, потерь нет – штаб ООС

В Амстердаме полиция разогнала демонстрацию против ограничительных мер властей

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один иностранец, ищут 5 моряков – МИД

Полиция задержала нескольких киевлян, прибывших в Бровары для участия в избирательной "карусели"

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются – МИД

НА ЗАТОНУВШЕМ У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ СУДНЕ ARVIN БЫЛО 10 УКРАИНЦЕВ И 2 ИНОСТРАНЦА, 6 ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ, 2 ПОГИБЛИ, ПОИСКИ 4 ПРОДОЛЖАЮТСЯ – МИД УКРАИНЫ

На горе Поп Иван Черногорский морозно и тихо

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА