В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар в трехэтажном доме по улице Посмитного ликвидирован в 23:51.К сожалению погиб один человек и двое пострадали", - говорится в сообщении, на официальной странице Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в ночь на понедельник.

К тушению привлекалось 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.

Источник: https://www.facebook.com/DSNSODE/