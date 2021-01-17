События

22:45 17.01.2021

В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

1 мин читать
В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17 января в 20:30 в Приморском районе. Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. В 21:30 на месте пожара обнаружено тело 1 погибшего человека…В 22:05 локализован пожар трехэтажного жилого дома в пгт. Одесса на площади 1 тыс. 200 м кв.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

В ГСЧС отметили, что по предварительной информации все жильцы дома, в котором произошел пожар, выведены на свежий воздух.

"Ликвидация пожара продолжается. Организована бесперебойная подача воды", - подытожили в ГСЧС.

К тушению привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.

 

Теги: #украина #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:31 17.01.2021
Избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений – полиция

Избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений – полиция

22:10 17.01.2021
Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

21:42 17.01.2021
В Одессе спасатели ликвидируют пожар в трехэтажном многоквартирном доме – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидируют пожар в трехэтажном многоквартирном доме – ГСЧС

21:29 17.01.2021
Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% - "ЧЕСТНО"

Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% - "ЧЕСТНО"

20:18 17.01.2021
В день выборов в полицию Киевщины поступило 69 сообщений о нарушениях, составлено 24 админпротокола

В день выборов в полицию Киевщины поступило 69 сообщений о нарушениях, составлено 24 админпротокола

13:37 16.01.2021
Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

09:50 16.01.2021
Сообщение о минировании 185 детсадов в Одессе оказалось ложным

Сообщение о минировании 185 детсадов в Одессе оказалось ложным

08:48 16.01.2021
В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

08:25 16.01.2021
В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

08:10 16.01.2021
В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали факельное горение на территории предприятия

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали факельное горение на территории предприятия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один иностранец, ищут 5 моряков – МИД

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются – МИД

НА ЗАТОНУВШЕМ У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ СУДНЕ ARVIN БЫЛО 10 УКРАИНЦЕВ И 2 ИНОСТРАНЦА, 6 ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ, 2 ПОГИБЛИ, ПОИСКИ 4 ПРОДОЛЖАЮТСЯ – МИД УКРАИНЫ

У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

В день выборов в полицию Киевщины поступило 24 сообщения о нарушениях, составлено 8 админпротоколов

ПОСЛЕДНЕЕ

Дебаты о паспортах вакцинации полезны, но вводить их слишком рано нельзя - глава Евросовета

Беларусь упала за год в рейтинге безопасных стран с 16 на 114 место

Российские наемники обстреляли украинские позиции у Широкино, потерь нет – штаб ООС

В Амстердаме полиция разогнала демонстрацию против ограничительных мер властей

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один иностранец, ищут 5 моряков – МИД

Полиция задержала нескольких киевлян, прибывших в Бровары для участия в избирательной "карусели"

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются – МИД

НА ЗАТОНУВШЕМ У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ СУДНЕ ARVIN БЫЛО 10 УКРАИНЦЕВ И 2 ИНОСТРАНЦА, 6 ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ, 2 ПОГИБЛИ, ПОИСКИ 4 ПРОДОЛЖАЮТСЯ – МИД УКРАИНЫ

На горе Поп Иван Черногорский морозно и тихо

Австрия продлевает локдаун до 7 февраля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА