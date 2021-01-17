В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17 января в 20:30 в Приморском районе. Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. В 21:30 на месте пожара обнаружено тело 1 погибшего человека…В 22:05 локализован пожар трехэтажного жилого дома в пгт. Одесса на площади 1 тыс. 200 м кв.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

В ГСЧС отметили, что по предварительной информации все жильцы дома, в котором произошел пожар, выведены на свежий воздух.

"Ликвидация пожара продолжается. Организована бесперебойная подача воды", - подытожили в ГСЧС.

К тушению привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.