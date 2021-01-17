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22:31 17.01.2021

Избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений – полиция

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Избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений – полиция

По состоянию на 20:00 все избирательные участки в Киевской области закрылись вовремя и без грубых нарушений действующего законодательства, в полицию поступило 82 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса, по результатам проверок составлено 34 административных протокола, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"По состоянию на 20:00 в полицию Киевщины поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

Полицейские составили в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления по статье 212-22 КУоАП.

Статья предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Теги: #нарушение #киевщина #украина #полиция
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