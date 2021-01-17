Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

По состоянию на 20:00 явка избирателей на повторных выборах городского головы в г. Борисполь Киевской области составляет 30,15%, в г. Бровары Киевской области явка избирателей составиляет 43,02%, и в г. Новгород-Северский Черниговской области явка избирателей составляет 41,48%, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

"Завершаем день новостью об активности избирателей в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском. На 20:00 явка в этих городах: Бровары - 43,02%, Новгород-Северский - 41,48%, Бориспиль - 30,15%", - говорится в сообщении, на официальной странице ЦИК в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 17 января, в трех территориальных громадах проходят повторные выборы городского головы. Также избирают депутатов Броварского городского совета.

Источник: https://www.facebook.com/UACEC/