В Одессе спасатели ликвидируют пожар в трехэтажном многоквартирном доме – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидируют пожар в трехэтажном многоквартирном доме, информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17 января в 20:30 в Приморском районе. Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. По состоянию на 21:00 возгорание на площади 1 тыс. 500 м кв", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

В ГСЧС отметили, что по предварительной информации все жильцы дома, в котором произошел пожар, выведены на свежий воздух.

"Тушение пожара продолжается. Организована бесперебойная подача воды. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - подытожили в ГСЧС.