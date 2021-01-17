Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% - "ЧЕСТНО"

По состоянию на 20:00 явка избирателей на повторных выборах городского головы в г. Борисполь Киевской области составляет 30,15%, а в г. Бровары Киевской области явка избирателей составила 43,02%, сообщают в гражданском движении "ЧЕСТНО".

"Явка на 20:00 (закрытие участков) Борисполь 30,15% и Бровары 43,02%", - говорится в сообщении, на официальной странице гражданского движения "ЧЕСТНО" в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Источник: https://www.facebook.com/chesno.movement