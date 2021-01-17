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20:18 17.01.2021

В день выборов в полицию Киевщины поступило 69 сообщений о нарушениях, составлено 24 админпротокола

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В день выборов в полицию Киевщины поступило 69 сообщений о нарушениях, составлено 24 админпротокола

Полиция задокументировала ряд нарушений избирательного законодательства во время проведения повторных выборов, которые в это воскресенье происходят в Борисполе и Броварах Киевской области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, по состоянию на 19:00 поступило 69 сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверку, по материалам которой составлено 24 административных протокола.

Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней и тому подобное.

Полицейские составили в отношении нарушителей 18 админпротоколов - в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления в помещении для голосования по статье 212-22 КУоАП.

"Голосование продолжается, а потому полиция Киевщины продолжает реагировать на все сообщения об избирательных нарушениях", - подытожили в полиции.

Теги: #нарушения #киевщина #украина #выборы
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