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19:11 17.01.2021

Дебаты о паспортах вакцинации полезны, но вводить их слишком рано нельзя - глава Евросовета

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Дебаты о паспортах вакцинации полезны, но вводить их слишком рано нельзя - глава Евросовета

Председатель Европейского совета Шарль Мишель высказался в поддержку дебатов о сертификатах вакцинации против коронавируса в странах ЕС, но подчеркнул опасность слишком быстрого введения таких документов.

"Если мы начнем реализовывать это слишком рано, это создаст гигантскую фрустрацию", - заявил он в воскресенье в ходе телевизионной дискуссии на нидерландском канале NPO.

Идея введения своего рода паспортов, свидетельствующих о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции COVID-19, была на днях выдвинута премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Глава греческого правительства, пытающийся перезапустить важный для экономики его страны туристический сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, не призывал придать вакцинации значение обязательного условия для путешествия. Тем не менее, он надеялся, что сертификат о вакцинации как гарантия поездки без препятствий могла бы мотивировать людей вакцинироваться.

Мишель отметил чувствительность такой постановки вопроса, которая, по его мнению, может создать у некоторых людей впечатление навязывания де-факто вакцинации как обязательной. Однако, полагает он, это не означает, что надо избегать обсуждения этой тему.

По его словам, настоящие дебаты о вакцинации состоятся в ходе видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС 21 января. Уже проходили неформальные обсуждения между руководителями государств-членов ЕС в последние недели, отметил глава Евросовета.

По мнению Мишеля, перед ЕС встает двойной вопрос: "Согласны ли мы с принципом внедрения сертификата, и, если мы согласны, то когда это приемлемо сделать?".

При этом председатель Европейского совета подчеркнул, что для предполагаемого паспорта вакцинации требуется, чтобы много людей уже были вакцинированы.

На брифинге в Брюсселе 15 января официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант заявила, что у вопроса учреждения европейских сертификатов или паспортов о вакцинации граждан есть политические и юридические аспекты, которые должны обсуждаться на уровне Евросоюза.

Пресс-секретарь напомнила, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, имеющей опыт врача в прошлой карьере, с медицинской точки зрения, вакцинация должна быть подтверждена документально, поэтому гражданину важно иметь документ, свидетельствующий, что проведена вакцинация. И это касается не только COVID-19, но и любой болезни, от которой нужно вакцинироваться.

При этом глава Европейской комиссии считает, что соответствующие дебаты должны состояться на общеевропейском уровне. Это важные дебаты, но, по ее мнению, это дебаты не медицинского характера, а политического и юридического. Они должны проходить на уровне Евросоюза.

Теги: #ес #паспорта #вакцинация
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