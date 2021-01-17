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18:24 17.01.2021

В Амстердаме полиция разогнала демонстрацию против ограничительных мер властей

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В Амстердаме полиция разогнала демонстрацию против ограничительных мер властей

Полиция Нидерландов в воскресенье разогнала демонстрантов, которые собрались в Амстердаме в знак протеста против ограничительных мер властей, принятых из-за COVID-19, и правительственной политики по борьбе с эпидемией, сообщает издание The Guardian.

По данным издания, на акцию протеста в районе Музеумплайн собрались тысячи людей. При ее разгоне были задействована конная полиция, также применялась водяная пушка.

В полиции в свою очередь заявили, что ранее требовали ограничить число собравшихся лимитом в 500 человек и провести акцию в Вестерпарке, однако демонстранты не послушались.

The Guardian напоминает, что эти события имело место на фоне отставки правительства Нидерландов из-за скандала, от которого пострадали тысячи семей, ошибочно обвиненные в мошенничестве с детскими пособиями.

Министры продолжат временно исполнять свои обязанности до выборов 17 марта 2021 года. Но они не смогут принимать решения, которые нижняя и верхняя палаты парламента сочтут противоречивыми.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Нидерландах за время пандемии выявили свыше 906 тыс. случаев коронавируса, более 12,9 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #демонстранты #полиция #амстердам
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