События

18:29 17.01.2021

Российские наемники обстреляли украинские позиции у Широкино, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники обстреляли украинские позиции у Широкино, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 17 января.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

По данным штаба, огонь открывался неподалеку от с.Широкино Волновахского района Донецкой области в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование почти 2 га территории в районе проведения ООС и передали на уничтожение шесть взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ситуация
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