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18:05 17.01.2021

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один иностранец, ищут 5 моряков – МИД

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С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один иностранец, ищут 5 моряков – МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил о продолжающихся поисках пятерых членов экипажа судна "Arvin", затонувшего в воскресенье у берегов Турции, а также уточнил, что из шестерых спасенных моряков пятеро – граждане Украины.

"С судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасено 5 украинцев и 1 иностранца. Они госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски (уточнение) 5 моряков продолжаются", - написал Николенко в Twitter.

По его словам, посольство Украины в Турции оказывает консульскую помощь пострадавшим и взаимодействует с турецкой властью.

В свою очередь, посольство Украины в Турции назвало фамилии спасенных украинцев, а также сообщил, что они находятся в государственной больнице г.Бартын, состояние здоровья удовлетворительное.

Посол Андрей Сибига выложил в Twitter видео посещения руководством Бартына спасенных и поблагодарил турецкую сторону за помощь.

Ранее сообщалось, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту: 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается.

 

Теги: #судно #спасение #arvin
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