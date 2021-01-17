Полиция задержала нескольких киевлян, прибывших в Бровары для участия в избирательной "карусели"

Сотрудники Броварского отдела полиции задержали пятерых киевлян, которые изменили место регистрации и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков в Броварах (Киевская обл.).

Как сообщается на странице полиции Киевской области в соцсети Facebook, хозяин жилья сообщил полицейским, что этих лиц не знает и разрешения на регистрацию по месту жительства им не предоставлял.

С задержанными работают правоохранители. Согласно ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или другое несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины им грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

В Броварах в это воскресенье избирают мэра и депутатов городского совета.