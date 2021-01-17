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17:37 17.01.2021

Полиция задержала нескольких киевлян, прибывших в Бровары для участия в избирательной "карусели"

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Полиция задержала нескольких киевлян, прибывших в Бровары для участия в избирательной "карусели"

Сотрудники Броварского отдела полиции задержали пятерых киевлян, которые изменили место регистрации и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков в Броварах (Киевская обл.).

Как сообщается на странице полиции Киевской области в соцсети Facebook, хозяин жилья сообщил полицейским, что этих лиц не знает и разрешения на регистрацию по месту жительства им не предоставлял.

С задержанными работают правоохранители. Согласно ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или другое несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины им грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

В Броварах в это воскресенье избирают мэра и депутатов городского совета.

Теги: #бровары #нарушение #выборы
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