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16:23 17.01.2021

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются – МИД

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На затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются – МИД

Поиски четырех членов экипажа судна Arvin, затонувшего в воскресенье у берегов Турции, в настоящее время продолжаются, двое моряков погибли, шестеро спасены, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.

"У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается", - написал Николенко в Twitter.

По его словам, украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

"Горячая" линия: +90 539 550 98 98.

Как сообщалось, около 13 часов воскресенья по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул теплоход Arvin. На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ.

Позже российскому "Интерфаксу" сообщили в Росморречфлоте, что судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD".

В СМИ появилась информация, что погибли двое членов экипажа, а сухогруз Arvin шел под российским флагом. Спасательную операцию усложняют неблагоприятные погодные условия.

По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).

Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

Теги: #судно #жертвы #крушение
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