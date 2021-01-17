На горе Поп Иван Черногорский морозно и тихо

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье днем -16°С, почти безветренно.

"По состоянию на 15:50 17.01.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -16°С, ветер северо-западный, 5 м/с, ограниченная видимость до 50 м, мелкий снег", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха в настоящее время -12°С.