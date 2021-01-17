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15:37 17.01.2021

Австрия продлевает локдаун до 7 февраля

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Австрия продлевает локдаун до 7 февраля

Австрийское правительство с целью не допустить распространения новых штаммов коронавируса COVID-19 приняло решение перенести сроки окончания уже третьего локдауна, введенного 26 декабря 2020 года, с 24 января на 7 февраля, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Агентство Associated Press указывает, что, по словам Курца, за следующие семь дней необходимо добиться снижения отметки заболеваемости минимум до 50 случаев на 100 тыс. человек: сейчас этот показатель составляет 131.

"Наша цель - достичь этого показателя... к 8 февраля, и предпринять 8 февраля первые шаги по отмене ограничений", - цитирует его слова AP.

Курц отметил, что Австрия хочет избежать ситуации с быстрым распространением новых штаммов COVID-19, которая наблюдается в Британии и Ирландии.

Канцлер отметил, что в Австрии первым делом должны открыться школы, музеи, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, и такие заведения как парикмахерские. Однако отелям и предприятиям общественного питания придется ждать дольше - соответствующие решения будут приняты в середине февраля, добавил Курц.

По данным статистического сайта Worldometers, в Австрии выявлено свыше 393,7 тыс. случаев заражений, скончались более 7 тыс. инфицированных. Выздоровели более 369 тыс. заболевших.

Теги: #локдаун #австрия
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