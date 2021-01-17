События

13:50 17.01.2021

Страдающий психическими расстройствами харьковчанин "заминировал" газопровод

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Страдающий психическими расстройствами харьковчанин "заминировал" газопровод

Полиция установила личность анонима, который поздно вечером 16 января позвонил в дежурную часть и заявил, что взорвет газопровод, ведущий в Харьков.

"В ходе проверки информации сотрудники полиции установили, что к указанному событию может быть причастен 49-летний харьковчанин. Работники следственно-оперативной группы, выехавшие по адресу проживания гражданина, выяснили, что он находится в неадекватном состоянии. Его соседи подтвердили, что мужчина страдает психическими расстройствами и регулярно употребляет спиртные напитки", - сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По факту неправдивого сообщения открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о госпитализации лжеминера в медицинское учреждение.

Теги: #лжеминирование #харьков
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