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13:29 17.01.2021

Суточный прирост заболевших COVID-19 в странах Балтии снижается

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Суточный прирост заболевших COVID-19 в странах Балтии снижается

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 1793 случая коронавируса, из которых 836 зафиксировано в Литве, 567 - в Латвии и 390 - в Эстонии.

В Литве за минувшие сутки зафиксировано 836 новых случаев COVID-19, умерли 26 человек, сообщает в воскресенье новостной портал Delfi.ru. По его данным, всего с начала пандемии коронавирусом заразились 167 тыс. 516 человек, умерли - 2 445.

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 567 новых случаев COVID-19, скончались 17 инфицированных, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в Латвии коронавирус был выявлен у 55 тыс. 664 человек, скончались 978 пациентов с COVID-19.

В Эстонии за минувшие сутки было проанализировано 3 207 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 390 или 12,2% от числа суточных тестов, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Скончались за сутки пять человек. Всего после начала пандемии умерли 325 человек. С начала распространения COVID-19 в Эстонии сделано около 708,9 тыс. первичных тестов на коронавирус, из которых 37 тыс. 79 или 5,2% оказались положительными. Выздоровели 26 тыс. 443 человек.

Вакцинировано за сутки 220 человек, всего вакцинировано - 18 тыс. 179.

 

Теги: #коронавирус #балтия
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