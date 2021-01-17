События

12:49 17.01.2021

Каждый взрослый в Британии сможет получить первую дозу вакцины от COVID-19 к сентябрю

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Каждый взрослый в Британии сможет получить первую дозу вакцины от COVID-19 к сентябрю

Каждый совершеннолетний житель Соединенного Королевства будет иметь доступ к первой дозе вакцины от коронавируса COVID-19 к сентябрю этого года, заявил первый государственный секретарь Великобритании и глава МИД Доминик Рааб.

"Наша цель - предложить всему взрослому населению первую дозу к сентябрю. Если мы сможем сделать это быстрее, то отлично, но пока что (заявленные сроки - ИФ) - это нынешние ориентиры", - приводит его слова издание The Guardian.

Он также упомянул, что, согласно планам, у властей, имеющих договоренности с семи поставщиками препарата, должны быть в распоряжении 360 млн доз вакцины.

Также Рааб выразил надежду на то, что правительство сможет ранней весной начать поэтапно снимать ограничительные меры для постепенного возвращения жизни в стране в нормальное русло.

В свою очередь издание The Independent напоминает, что в стране первоначально планировалось выдавать вакцинируемым в течение трех недель две дозы препарата производства компаний Pfizer и BioNTech или AstraZeneca. Однако затем из-за роста заболеваемости, вызванного распространением в Великобритании более заразного штамма COVID-19, власти объявили об удлинении интервала между выдачей первой и второй доз.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,35 млн случаев заражения COVID-19, свыше 88,5 тыс. инфицированных скончались.

 

Теги: #великобритания #вакцинация
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