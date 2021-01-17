Экс-глава ФБР в связи с инаугурацией Байдена предупреждает об угрозе со стороны противников

Силам безопасности США в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента Джо Байдена следует принять во внимание возможную опасность со стороны вооруженных противников Байдена, заявил телеканалу Sky News экс-директор ФБР Джеймс Коми.

"Я обеспокоен из-за вооруженных, взбудораженных людей, которые в таком состоянии духа, что они верят - их страну у них отобрали", - сказал Коми.

Он отметил, что, хотя угроза представляется "очень серьезной", он думает, что американские правоохранительные органы смогут провести должное расследование и обеспечить внутреннюю безопасность.

В то же время Коми выразил "гнев" в связи с неспособностью сил правопорядка защитить Капитолий от протестующих 6 января и напомнил, что комплекс Капитолия ежедневно охраняют 2 тыс. человек. Экс-глава ФБР подчеркнул, что угрозы насильственных действий заранее циркулировали в Интернете.

Sky News напоминает, что президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку в 2017 году, когда ФБР вело расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года. При этом Коми является последовательным критиком Трампа.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.