В начале недели в Украине будет холодно, на дорогах гололедица

В ближайшие сутки, 18 января, на территории Украины сохранится очень холодная и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей в понедельник - без существенных осадков, лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью ожидается снег, метель.

Температура в большинстве областей ночью 16-21°, в северной части местами 22-25°, днем 12-17 ° мороза; в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юго-востоке северо-восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. Температура ночью 17-19°, днем 13-15° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,4 градусов выше ноля в 2007 году, а самая низкая ночью – на отметке 22,8 градусов мороза в 1950 году.

Во вторник, 19 января, в Украине без существенных осадков, лишь днем в Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, в северных и западных областях местами 25° мороза, на юге, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18° мороза; днем 10-15° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье 4-9° мороза.

В Киеве 19 января сохранится холодная погода с температурой ночью 17-19°, днем 13-15° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.