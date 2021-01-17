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09:59 17.01.2021

В пункты обогрева за сутки обратилось 804 человека, из них 258 - в пункты ГСЧС

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В пункты обогрева за сутки обратилось 804 человека, из них 258 - в пункты ГСЧС

В Украине в пункты обогрева, установленные в связи с значительным уменьшением температуры, за 16 января обратилось 804 человека, из них 258 - в пункты ГСЧС, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17 января, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 836 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 802 стационарных пункта, а ГСЧС - 34 мобильные пункта обогрева на базе палаток и транспортных средств… в течение суток 16 января в пункты обогрева обратилось 804 человека, из них 258 - в пункты ГСЧС", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

В ГСЧС отметили, что все передвижные пункты установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Теги: #статистика #пункты_обогрева
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