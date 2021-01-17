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09:38 17.01.2021

Почти 200 тыс. жителей Индии привили от COVID-19 в первый день вакцинации

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Почти 200 тыс. жителей Индии привили от COVID-19 в первый день вакцинации

В Индии более 190 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса за первый день масштабной прививочной кампании, всего власти планируют вакцинировать 300 млн человек.

Как пишет The Economic Times, по всей стране 16 января работали 3352 прививочных пункта. На данный момент о случаях госпитализации после вакцинации не сообщалось.

В первую очередь индийские власти планируют привить 30 миллионов медицинских и других работников, чья деятельность необходима для обеспечения жизнедеятельности страны. Затем прививки станут доступны еще 270 миллионам жителей Индии. Всего планируется вакцинировать 30 миллионов человек. Население Индии, по данным Worldometers, составляет 1,38 млрд.

Для вакцинации используются две вакцины - Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca и Covaxin от индийской Bharat Biotech. Оба препарата производятся в Индии.

В индийском Минздраве сообщили, что в первый день вакцинации возникали проблемы с загрузкой данных о привитых пациентах в электронную базу данных. Неполадки удалось исправить "за счет повышения производительности и скорости системы".

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Индии за время пандемии было выявлено более 10,5 млн случаев COVID-19, 152 тысячи заразившихся скончались.

Теги: #вакцинация #covid_19 #индия
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