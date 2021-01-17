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09:08 17.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 94,4 млн, число жертв - 2 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 94,4 млн, число жертв - 2 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья достигло 94 млн 490 тыс. 863 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 22 тыс. 59, выздоровели более 66 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 23 млн 754 тыс. 315 инфицированных COVID-19, зафиксировано 395 тыс. 786 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 557 тыс. 985, число скончавшихся - до 152 тыс. 274, поправились более 10,1 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 455 тыс. 59 заболевших, из них умерли 209 тыс. 296 человек, вылечились более 7,4 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 260,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 220 человек, Индии - 110, Бразилии - 981.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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