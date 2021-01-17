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06:33 17.01.2021

США и Иран должны в экстренном порядке договориться о возвращении Вашингтона в СВПД - МИД Франции

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США и Иран должны в экстренном порядке договориться о возвращении Вашингтона в СВПД - МИД Франции

В целях воспрепятствования созданию Ираном ядерного оружия крайне важно, чтобы Тегеран и Вашингтон вернулись к ядерному соглашению 2015 года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Администрация Трампа выбрала то, что она назвала кампанией максимального давления на Иран. В результате эта стратегия только увеличила риск и угрозу", - сказал Ле Дриан в интервью газете Journal du Dimanche.

Дипломат подчеркнул: "Это должно прекратиться, потому что Иран, и я говорю это четко, находится в процессе приобретения ядерного (оружейного - ИФ) потенциала".

В то же время Ле Дриан заявил, что даже если обе стороны вернутся к сделке, этого будет недостаточно.

"Потребуются жесткие дискуссии по поводу распространения баллистических ракет и дестабилизации Ираном ситуации у своих соседей в регионе", - добавил он.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

Евросоюз подтвердил свою твердую приверженность и неизменную поддержку СВПД, говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"СВПД является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения и достижением многосторонней дипломатии, единодушно одобренным Советом Безопасности ООН в резолюции 2231", - сказано в документе, распространенном ранее.

В заявлении также выражается поддержка "интенсивной дипломатии с целью содействия возвращению США в СВПД и возвращению Ирана к полному выполнению плана".

"Мы приветствуем позитивные заявления избранного президента Байдена по СВПД и надеемся на сотрудничество с новой администрацией США", - заявляют в Брюсселе.

Возвращения США в иранскую ядерную сделку недостаточно, Вашингтон должен отменить все введенные санкции против Ирана, заявил ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Присутствие США в ядерной сделке полезно только в том случае, если оно приносит экономическую выгоду Ирану", - сказал Зариф, которого цитируют иранские СМИ.

"Американцы, выйдя из СВПД, восстановили предыдущие санкции и усложнили ситуацию новыми. Таким образом, сегодня уже недостаточно того, чтобы США просто вернулись к сделке, они должны отменить санкции", - подчеркнул министр.

Теги: #франция #атом #иран #мид
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