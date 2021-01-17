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04:05 17.01.2021

Британский премьер объявил о проведении саммита G7 в июне в личном формате

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Британский премьер объявил о проведении саммита G7 в июне в личном формате

Великобритания объявила о планах провести 11-13 июня текущего года первый после 2019 года саммит G7 в личном формате с участием лидеров государств, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Великобритания в 2021 году председательствует в "большой семерке". Джонсон отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и величайшим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем", - говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона.

Он отметил, что правильным походом к решению проблемы является "объединение на основе духа открытости".

В качестве места проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. На саммит приглашены Австралия, Индия и Южная Корея.

Британская Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании надеется, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу в качестве президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.

Теги: #проведение #великобритания #g7 #саммит
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