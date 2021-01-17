События

01:35 17.01.2021

В Донецкой области застрелен правонарушитель, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя

2 мин читать
В Донецкой области застрелен правонарушитель, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя

В Донецкой области, при бегстве с места преступления, правоохранителями застрелен нарушитель, пострадавший полицейский госпитализирован, сообщили в полиции Донецкой области.

"Наряд полиции разоблачил группу лиц в незаконной порубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

По информации пресс-службы, происшествие произошло на окраине пос.Сартана в районе Мариуполя, где во время патрулирования группа реагирования полиции разоблачила лиц, осуществлявших незаконную порубку леса. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель", который нарушители использовали для противоправной деятельности.

Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 г.р., пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" правоохранители применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя.

Обстоятельства происшествия проверяются.

По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование.

"Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается", – уточнили в полиции.

По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Теги: #нарушитель #полиция #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 15.01.2021
Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

17:04 15.01.2021
В горсовете Николаева прошел обыск

В горсовете Николаева прошел обыск

12:17 15.01.2021
В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

10:22 15.01.2021
В Торецке правоохранители обнаружили в подвале гаража большой схрон боеприпасов - полиция

В Торецке правоохранители обнаружили в подвале гаража большой схрон боеприпасов - полиция

18:02 12.01.2021
В Херсоне неизвестные повредили около 20 памятников братской могилы - полиция

В Херсоне неизвестные повредили около 20 памятников братской могилы - полиция

16:03 12.01.2021
В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

13:32 12.01.2021
Житель Запорожья на автомобиле пытался прорваться через КПВВ в оккупированный Крым

Житель Запорожья на автомобиле пытался прорваться через КПВВ в оккупированный Крым

11:11 12.01.2021
Полиция начала отработку северных районов Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря – МВД

Полиция начала отработку северных районов Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря – МВД

14:36 11.01.2021
За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

16:45 09.01.2021
В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

В Украине разработали бронежилет по стандартам НАТО

Глава Минздрава подтвердил, что 1-й этап вакцинации от COVID-19 может начаться в середине февраля - нардеп Кравчук

Alyona Alyona стала лауреатом премии ЕС в сфере популярной современной музыки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

"Укрзализныця" ищет инвестора для проекта скоростного сообщения Киева с Харьковом, Львовом и Одессой

"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 313 локомотивов, 10 тыс. грузовых и 400 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

"Укрзализныця" будет усиливать контроль за провозом багажа пассажирами

"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с граничащими с Крымом территориями

Спецслужбы проверят пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО - Арестович

Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2" – Bloomberg

Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2"

Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА