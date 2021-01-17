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00:00 17.01.2021

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

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В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

Жители городов Бровары, Борисполь (оба – Киевская обл.) и Новгород-Северский (Черниговская обл.) в воскресенье, 17 января, примут участие в повторных выборах мэров.

      Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

      Выборы городского головы Броваров пройдут согласно судебному решению. Так, 9 ноября 2020 года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной громады и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

      Изначально в Броварах планировалось повторное голосование, так как ни один кандидат на пост мэра не набрал более 50% голосов на выборах 25 октября.

      Согласно данным сайта Центральной избирательной комиссии, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 13798 избирателей (44,07%). На втором месте – выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

      Повторные выборы в Борисполе и Новгород-Северском назначены из-за того, что победители выборной гонки умерли. Так, Анатолий Федорчук, который был мэром Борисполя с 2006 года, скончался от COVID-19 28 октября 2020 года, еще до официального объявления результатов выборов.

      Мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко (занимал эту должность с 2015 года и лидировал по итогам выборов в 2020 году) умер 29 октября в результате двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.

 

Теги: #мэры #выборы
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