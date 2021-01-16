События

23:35 16.01.2021

"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 313 локомотивов, 10 тыс. грузовых и 400 пассажирских вагонов

1 мин читать
"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 313 локомотивов, 10 тыс. грузовых и 400 пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця"  планирует в 2021 году увеличить темпы ремонтов грузовых и пассажирских вагонов.

"В этом году мы отремонтируем 400 (пассажирских - ИФ) вагонов", - заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" вечером в субботу глава компании Владимир Жмак.

Он также сообщил, что в планах компании также существенно увеличить объемы ремонтов подвижного состава и грузовых вагонов.

"В этом году мы запланировали 4 млрд грн на ремонт локомотивов и 7 млрд грн на ремонт вагонов. Мы получим 3 тыс. новых вагонов и отремонтируем 10 тыс. вагонов. Мы отремонтируем 313 локомотивов", - отметил он.

По словам Жмака, это позволит компании увеличить скорость и объемы грузоперевозок.

Теги: #состав #ремонт #уз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:44 16.01.2021
"Укрзализныця" ищет инвестора для проекта скоростного сообщения Киева с Харьковом, Львовом и Одессой

"Укрзализныця" ищет инвестора для проекта скоростного сообщения Киева с Харьковом, Львовом и Одессой

23:03 16.01.2021
"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

22:51 16.01.2021
"Укрзализныця" будет усиливать контроль за провозом багажа пассажирами

"Укрзализныця" будет усиливать контроль за провозом багажа пассажирами

22:41 16.01.2021
"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с граничащими с Крымом территориями

"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с граничащими с Крымом территориями

12:02 16.01.2021
"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

16:32 14.01.2021
"УЗ" в 2020 заменила более 700 опор контактной сети, повысила эксплуатационную надежность устройств электроснабжения

"УЗ" в 2020 заменила более 700 опор контактной сети, повысила эксплуатационную надежность устройств электроснабжения

09:09 14.01.2021
Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области восстановлено в полном объеме – ГСЧС

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области восстановлено в полном объеме – ГСЧС

08:28 13.01.2021
На Донбассе ремонтники ликвидировали повреждение порывов на водопроводе "Горловка-Торецк"

На Донбассе ремонтники ликвидировали повреждение порывов на водопроводе "Горловка-Торецк"

14:04 05.01.2021
"УЗ" во время новогодних праздников перевезла в дальнем сообщении почти 200 тыс. пассажиров

"УЗ" во время новогодних праздников перевезла в дальнем сообщении почти 200 тыс. пассажиров

11:01 05.01.2021
Ж/д сообщение во время январского "локдауна" будет полностью обеспечено – "УЗ"

Ж/д сообщение во время январского "локдауна" будет полностью обеспечено – "УЗ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

В Украине разработали бронежилет по стандартам НАТО

Глава Минздрава подтвердил, что 1-й этап вакцинации от COVID-19 может начаться в середине февраля - нардеп Кравчук

Alyona Alyona стала лауреатом премии ЕС в сфере популярной современной музыки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

Спецслужбы проверят пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО - Арестович

Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2" – Bloomberg

Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2"

Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

Спасатели нашли и доставили в больницу потерявшегося в горах туриста – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

Денисова готова содействовать возвращению удерживаемых граждан Украины из ОРДЛО

Украинская контрразведка при всех руководителях сообщала об угрозах со стороны РФ – глава Минветеранов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА