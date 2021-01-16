"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 313 локомотивов, 10 тыс. грузовых и 400 пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" планирует в 2021 году увеличить темпы ремонтов грузовых и пассажирских вагонов.

"В этом году мы отремонтируем 400 (пассажирских - ИФ) вагонов", - заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" вечером в субботу глава компании Владимир Жмак.

Он также сообщил, что в планах компании также существенно увеличить объемы ремонтов подвижного состава и грузовых вагонов.

"В этом году мы запланировали 4 млрд грн на ремонт локомотивов и 7 млрд грн на ремонт вагонов. Мы получим 3 тыс. новых вагонов и отремонтируем 10 тыс. вагонов. Мы отремонтируем 313 локомотивов", - отметил он.

По словам Жмака, это позволит компании увеличить скорость и объемы грузоперевозок.